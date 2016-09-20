婦闖桃檢停車場 還嗆女檢「小心點」

2016-09-20

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕54歲張姓婦人開車想進入桃園地檢署專用的停車場，一名女子阻止時，張婦生氣飆罵：「妳給我小心點！」豈知阻止她停車的女子就是檢察官，張婦因此被依恐嚇罪嫌送辦，她當庭道歉、表達悔意，由於犯罪情節輕微，女檢察官也不願再追究，桃園地檢署偵結，予以職權不起訴處分。

檢方指出，在今年6月23日早上9點多，張婦駕駛汽車到桃園地方法院，由於周邊遍尋不著停車位，她將汽車駛入桃園區守法路31巷、屬於桃園地檢署管制的專用停車場，一名吳姓女子路過時提醒張婦，指當地是地檢署專用的停車場，不供外車停放，張婦聞言後，不情願地倒車離開。

張婦開車離去時心有不甘，經過吳女身邊時搖下車窗怒嗆：「妳給我小心點！」殊不知這名吳女就是檢察官，女檢察官認為張婦言行已涉及恐嚇罪而提告。張婦出庭時表示懊悔，當庭向吳姓女檢察官道歉，表示日後會尊重他人且遵守私領域的管理，桃檢偵結後予以職權不起訴處分。