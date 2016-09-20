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紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
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假裝問路飛車搶劫…搶到遺物

2016-09-20

不到20分鐘落網

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮17日下午發生飛車搶案，警方獲報不到20分鐘，就在鹿港鎮龍山寺附近逮捕嫌犯，遭搶的洪姓鎮民表示，嫌犯搶走金項鍊上的玉墜是妻子留下的遺物，項鍊僅找到一小截，玉墜也下落不明，希望民眾幫忙協尋。

玉蟾蜍遺失 盼民眾協尋

警方指出，嫌犯陳韋文（41歲）本月3日先在員林市竊取一輛機車代步，17日早上因缺錢買毒品，於是先在永靖鄉竊取一面車牌懸掛所騎贓車上，下午近2點時騎到二林鎮尋找作案目標，他假借問路，再趁洪姓被害人不注意時，搶走他脖子上的金項鍊後逃逸。

彰化縣警局勤務指揮中心下午3點半獲報，20分鐘後，正在執行交通疏導的鹿港派出所巡佐楊士鋐在鹿港鎮龍山寺發現該機車，馬上呼叫線上同仁到場支援，順利將陳嫌逮捕。

65歲的洪姓被害人表示，項鍊上的蟾蜍玉墜子是去年過世妻子的遺物，他是為了紀念妻子才戴著這條項鍊，怎知被光天化日下搶走，實在太可惡！

洪男說，當時嫌犯騎車靠近，問他王功怎麼走？他比了方向後，對方又問溪湖怎麼走？他手才要舉起，就被扯走脖子上的項鍊，而金項鍊原本有2尺長、8錢多，價值約5萬元，被扯斷後只剩一小截，連玉蟾蜍也不翼而飛。

對於玉蟾蜍的下落，陳嫌表示在逃走過程掉了。彰化地檢署檢察官洪英丰偵訊後，認為陳嫌於近日內連續犯竊盜、搶奪等罪，有反覆實施同一犯罪之虞，昨日向彰化地院聲押獲准，並追查陳嫌是否涉及其他案件。

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  • 陳姓嫌犯假意向洪男問路，卻伸手搶走洪男脖子上金項鍊加速逃逸。 （記者陳冠備翻攝）

    陳姓嫌犯假意向洪男問路，卻伸手搶走洪男脖子上金項鍊加速逃逸。 （記者陳冠備翻攝）

  • 陳姓嫌犯假意向洪男問路。 （記者陳冠備翻攝）

    陳姓嫌犯假意向洪男問路。 （記者陳冠備翻攝）

  • 遭搶走的金項鍊只剩一小截。 （記者陳冠備翻攝）

    遭搶走的金項鍊只剩一小截。 （記者陳冠備翻攝）

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