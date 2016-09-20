驚見路邊車震…怒父教訓兒 路人報警
2016-09-20
〔記者林嘉東／基隆報導〕大馬路上有車震？簡姓男子帶全家到基隆夜市吃美食，他問兒子要吃什麼？兒子都說不要。火爆老爸竟然停下車來，在車上痛罵兒子，因男子身材壯碩，動作又很大，整輛廂型車都在搖晃，路人發現這個「另類車震」場面，認為是家暴報警，警方趕到才知是一場誤會。
臉書「爆料公社」前晚10點PO出一篇「基隆愛三路上有爸爸在車上打小孩」文章，PO文指出，這名爸爸從車外打到車上，在車上一直搥，大約2、3分鐘打一次，還PO出汽車影像。
網友PO文爆料 父猛搥兒
根據網友攝得的影像，原本坐在駕駛座上的父親，轉身面向坐在後座的小孩，手臂多次揮向後座，因他身材壯碩，車子就隨著他揮舞而搖晃，坐在副駕駛座的母親則是神情淡定，偶爾回頭看一下。
妻澄清 夫動作大引起誤會
警方獲報趕抵，車上2個小孩分別是15歲兒子與11歲女兒，他們身上沒有明顯傷勢；警方進一步詢問2個孩子，他們都說：「沒有被爸爸打。」
警方追問原因，初步得知45歲、住新北市三重區的簡男，當天開廂型車載著妻子、兒女來基隆旅遊，傍晚開抵基隆廟口，簡男一邊開車一邊問坐在後座的兒子「要不要吃麵？」「要不要吃…？」兒子都說不要。
簡男問到發火，直接把車停在基隆市愛三路與仁三路口附近，在車上教訓兒子。簡妻說，先生只是教訓兒子，訓話時揮手動作太大，加上身材壯碩，每揮一次，車就晃一下，引起路人誤會。
警方瞭解後，改而問簡男：「要不要留在基隆吃晚餐？」簡男餘怒未消說：「吃飽了！」隨即開車離開。警方說，簡男的2個小孩未受傷，目前無具體家暴事證，但為求慎重，已通知新北市社會局進一步查察瞭解。
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