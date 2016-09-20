警下班當賊 夥同毒友偷藝品

2016-09-20

高市六龜分局張員10萬交保

〔記者陳賢義、蘇福男／綜合報導〕上班抓賊，下班當賊！上月9日，高雄市警局六龜分局張姓警員利用休假，涉嫌夥同吳姓毒蟲及吳嫌另1友人，前往台東縣關山鎮盜竊木製藝術花瓶等飾品，被高雄市及台東警方逮獲，台東檢方複訊後將張員以10萬元交保，高市警局已對張員記過2次，並調職處分。

張姓警員 記過2次調職

台東縣關山警分局調查，家住高雄市的吳嫌與其友人，透過管道得知關山鎮1處倉庫存放一批木製藝品，吳嫌心懷不軌，8月9日夥同友人和張員，由張員租車，漏夜驅車趕抵關山。

為掩人耳目，3人刻意在台東竊取1輛廂型車代步，再聯繫在地友人引路，當日凌晨3時許，趁四下無人，破窗入侵倉庫搬空市價20餘萬元10餘只的木製藝品，再換車將贓物運回高雄變賣，警方循線掌握。

警方以車追人，發現作案車子由張員承租。

由於高雄、台東2縣市相距逾200公里，警方報請東檢指揮偵辦，張員等3嫌以為神不知、鬼不覺，最後一併被擒。張員供稱和友人到台東旅遊、訪友，後來車被友人開走，他沒有同車，也不知車被開到何處。

六龜警分局長陳錦坤表示，張員坦承休假期間曾前往台東，也認識涉案的吳姓友人，但他否認涉及竊案，因張員已違反「警察人員與特定對象接觸交往」規定，因此先行記過2次，列輔導對象，9月9日改調湖內警分局，等案情水落石出，再從重議處。

吳嫌到案坦承不諱

關山警分局表示，緝獲吳嫌2人及張員，起出部分已完成的木製藝品及毒品，為首的吳嫌到案坦承不諱。