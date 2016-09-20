老婦遭詐4765萬 哭喊怎活下去
2016-09-20
〔記者錢利忠／台北報導〕台北市一名老婦人接到詐騙電話，誤信健保卡遭冒用等老梗，不僅匯出畢生積蓄，還向親友借了上千萬元，總計遭騙4765萬元，老婦哀傷欲絕，垂淚直呼「這叫我怎麼活下去？」台北地檢署考量落網在押的3名取款車手黃雋宇、盧俊男及丁玉祥飾詞狡辯，毫無悔意，昨依詐欺罪將3人起訴，並建請法官重判及追繳全部犯罪所得。
扛債千萬 錢追不回
檢方調查，去年9月，詐騙集團假冒政府機關，隨機打電話給被害老婦，詐騙集團發現老婦單純老實，接連假冒健保署職員及警察等，誆稱其健保卡遭人冒用，可能涉及不法，要求她依照該集團所留號碼回撥。
老婦心急不疑有詐，依指示回撥電話至該集團機房，被對方唬得一愣一愣，誤以為自己的健保卡真的被人冒用，竟逐步依照詐騙集團指示，將畢生積蓄匯出。
詐騙集團食髓知味，還稱金額不夠，要求她找友人借錢，老婦依言再向親友借貸上千萬元，全數交給詐騙集團，損失4765萬元。
逮3車手 檢盼重判
直到友人追問借錢原因，老婦這才驚覺上當受騙，事後向檢警報案，惜贓款已被匯出海外，老婦出庭時見到3名車手仍心有餘悸，講起話來不斷發抖，擔心人身安全不保及再被詐騙。
檢方考量老婦與孫子相依為命，卻被騙走畢身積蓄，還為此負債，昨將3嫌起訴並建請法官從重量刑。
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