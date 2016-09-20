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紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
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銀髮族賭窟 婦弓身躲衣櫃 腳麻喊救人

2016-09-20

〔記者徐聖倫／新北報導〕真的會腳麻跑不掉！新北市中和警一分局破獲四色牌賭場，帶回28人幾乎都是銀髮長者，包含賭場負責人，平均年齡逾70歲，年齡總計破2000歲；其中一名老婦人藏在衣櫃裡無法動彈，最後自行呼救：「腳麻啦！救我一下！」才被警察扶出衣櫃。

警方於18日下午5時獲報，新北市中和區中和路某公寓2樓有人賭博，警方到場，發現果然是個四色牌賭場，但警方看了「很不忍心」，因為裡頭賭客全是老婦人，「感覺好像是來抓自己的阿嬤」。據了解，一名老婦人見警方取締，一時情急躲進衣櫃，在衣櫃裡一直弓著身軀不敢發出聲音，一直躲到雙腳幾乎完全麻木沒知覺，最後只好發出呼救聲：「腳麻啦！救我一下！」警方才發現衣櫃裡有人，將她扶出衣櫃。

賭場負責人張姓婦人已經高齡78歲，她涉嫌承租公寓，提供給銀髮族打四色牌抽頭，因為太嘈雜，被民眾檢舉。

哀求「嘜乎阮尪知影」

警方在現場查獲賭金約8000元，偵訊時，有賭客向警方哀求「嘜乎阮尪知影（別讓我丈夫知道）」。訊後，警方依賭博罪將張婦送辦，餘27名賭客依社維法裁罰後請回。

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  • 警方連賭場負責人共帶回28人，平均年齡超過70歲，加起來破2000歲。（記者徐聖倫攝）

    警方連賭場負責人共帶回28人，平均年齡超過70歲，加起來破2000歲。（記者徐聖倫攝）

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