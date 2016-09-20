兒一睡不醒 母心急擲筊也昏迷
2016-09-20
母有心臟舊疾 倒地不起
〔記者余衡／新北報導〕40歲方姓男子昨天早上因病陷入昏迷，67歲方母疾呼老伴叫救護車，自己衝往神桌前跪地擲筊祈求平安，疑因緊張過度引發心臟舊疾，竟也心跳停止倒地不起，救護員到場，趕緊再要求支援第二輛救護車，母子倆前後送醫，最後搶回方母性命，方男則宣告不治。
子上夜班 說胸口不適
警方調查，方男家住在新北市土城區中央路二段一棟大樓內，在板橋區一家水果店上夜班，前天深夜下班後返家休息，昨早8點多曾向家人表示胸口不適，打算多休息一下再去就診，不料就此一睡不醒。
太緊張上午11點05分，方母察覺兒子沒有動靜，進入房間探視，發現他昏睡不醒，方母疾呼方父打119，方父因太過緊張，誤打110報案電話，警方立即協助通報119調派救護車。
母子先後救護車送醫
方母曾有心律不整病史，在等候救護車期間，趕往神桌前擲筊祈求保佑愛兒平安，疑似緊張過度，舊疾復發，竟也倒地昏迷，救護車抵達後才察覺母子待援，救護員趕緊再呼叫第二輛救護車，一前一後將母子倆送醫，幸好方母在救護車上恢復生命跡象，送醫後留院觀察，惜方男仍宣告不治。
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