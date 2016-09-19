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受憂鬱症所苦 男新厝內尋短

2016-09-19

〔記者林嘉東／基隆報導〕中秋節剛過，患有憂鬱症的43歲楊姓男子，昨天午後被前妻發現陳屍在自己剛買的新厝內。警方趕抵發現，楊留的遺書上頭寫著：「所有都給哥哥」；警方研判，楊應是昨天在住處燒炭尋短，但死因仍有待檢察官相驗進一步釐清。

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