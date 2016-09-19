躁鬱症發作 女偷8萬化妝品

2016-09-19

〔記者王冠仁／台北報導〕患有躁鬱症的45歲傅姓女子，跑到台北車站附近一家百貨公司，趁著櫃姐忙著招呼、疏於注意時，狂偷7個專櫃的保養品、化妝品近30瓶，甚至連開封的試用品都不放過，得手贓物市價達8萬2000元。她得手後還躲到女廁內想「清點」戰利品，所幸百貨公司范姓保全發現，趁她要離去時攔下報警，她被逮時否認偷東西，但警方根據監視器畫面與櫃姐說詞，認定她行竊，仍依竊盜罪嫌送辦。