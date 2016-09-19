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遭老婆冷落... 荷蘭人夫警局訴苦

2016-09-19

〔記者余衡／新北報導〕38歲荷蘭籍台灣女婿黑艾斯，本月11日因不滿老婆滑手機，冷落了他，心情不佳走進新北市三峽警分局北大派出所找人聊天，新任所長謝宜峯以流利英文與他談心，拿出月餅招待並解說節慶由來、介紹在地文化，令他笑顏重開，盛讚「台灣人熱情、善良！」

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  • 荷蘭籍台灣女婿黑艾斯心情不佳走進新北市三峽警分局北大派出所找人聊天。（記者余衡翻攝）

    荷蘭籍台灣女婿黑艾斯心情不佳走進新北市三峽警分局北大派出所找人聊天。（記者余衡翻攝）

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