遭老婆冷落... 荷蘭人夫警局訴苦

2016-09-19

〔記者余衡／新北報導〕38歲荷蘭籍台灣女婿黑艾斯，本月11日因不滿老婆滑手機，冷落了他，心情不佳走進新北市三峽警分局北大派出所找人聊天，新任所長謝宜峯以流利英文與他談心，拿出月餅招待並解說節慶由來、介紹在地文化，令他笑顏重開，盛讚「台灣人熱情、善良！」