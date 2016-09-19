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孩子的爸不養家 妻告遺棄敗訴

2016-09-19

〔記者錢利忠／台北報導〕張姓男子與妻子結婚10多年，夫妻倆原本感情恩愛，後來因故而疏離，妻子不滿丈夫棄家庭妻小於不顧，多年來從沒出錢養家及支付孩子生活與求學費用，氣得提告遺棄；台北地檢署認為，妻子已支付孩子所需的扶養費用，孩子的生存並無立即危險，縱使張男未盡扶養義務，但考量此為民事責任問題，所以將張男不起訴。

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2016年9月19日‧星期一‧丙申年八月十九日
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