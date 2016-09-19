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陪友人釣魚... 男遭浪打落海不治

2016-09-19

〔記者林嘉東／新北報導〕住在苗栗的55歲彭姓男子，昨陪友人至萬里區野柳漁港外垂釣，突然一個大浪來襲，將站在堤防邊緣的彭男打落，新北市萬里消防分隊趕抵將彭救起時，彭已無心跳，經轉送台大金山分院急救至下午5時10分仍不治。

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  • 彭男昨陪友人到野柳漁港外垂釣，不料被大浪打落海，消防隊將彭男救起送醫，仍回天乏術。（記者林嘉東翻攝）

    彭男昨陪友人到野柳漁港外垂釣，不料被大浪打落海，消防隊將彭男救起送醫，仍回天乏術。（記者林嘉東翻攝）

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