陪友人釣魚... 男遭浪打落海不治

2016-09-19

〔記者林嘉東／新北報導〕住在苗栗的55歲彭姓男子，昨陪友人至萬里區野柳漁港外垂釣，突然一個大浪來襲，將站在堤防邊緣的彭男打落，新北市萬里消防分隊趕抵將彭救起時，彭已無心跳，經轉送台大金山分院急救至下午5時10分仍不治。