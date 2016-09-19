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聯結車司機遭撞成殘 客運、運將賠627萬

2016-09-19

〔記者楊國文／台北報導〕基隆客運運將林德金101年6月間經新北市一處道路，因左轉搶快，撞上直行聯結車，致聯結車林姓司機左膝以下截肢，林男怒控基隆客運及運將林德金，並求償3299萬元，但高等法院認定林男違法超載鋼筋，致無法及時煞停，有3成過失，判基隆客運和林德金應連帶賠償627萬多元；還可上訴。

判決指出，101年6月28日上午9時，基隆客運運將林德金沿新北市貢寮區台二線蔚藍大道，由基隆往宜蘭方向行駛，在台二線100.4公里蔚藍大道的三岔路口處貿然左轉，直行的聯結車林姓司機無法及時煞停，其前左車頭和客運的左前車頭猛烈撞擊，林男左踝嚴重開放性骨折，致左膝下截肢。

聯結車超載煞不住

林男對林德金提出刑事告訴，高等法院依業務過失致重傷害罪，判林德金9月徒刑定讞，林男並對基隆客運、林德金連帶求償精神慰撫金、勞動力損失、看護等費用共3299萬。

基隆客運、林德金指稱，林男身為聯結車駕駛，卻違法超載鋼筋並超速，對車禍結果也有過失責任，且案發後林男已領取強制汽車責任保險金110萬，計算賠償費用時應予扣除。

高等法院審理認為，依新北市政府車輛行車事故鑑定委員會鑑定結果，林德金在案發的三岔路口處，未停讓直行車，逕自左轉以致肇事，應負主要過失責任，不過，林男駕駛的聯結車總重量是43公噸，卻違法載有鋼筋總載重達46.86公噸，且事發路面繪有「慢」字標誌，林男事發前以52公里時速駕車，並未減至隨時可以煞停的速度，以致在林德金貿然左轉時無法及時煞停，也違反交通規定，綜合認定有3成過失，基隆客運、林德金則有7成過失，判客運、林德金應連帶賠償627萬多元。

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