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醉女友摔倒 頸骨折 男顧玩電腦 過失致死

2016-09-19

〔記者王定傳／新北報導〕新北市潘姓女子前年間在男友住處喝酒後跌倒，造成第一頸椎脫臼及第五椎骨折，潘女的謝姓男友發現後，卻沒在第一時間送醫，只在旁邊玩電腦，直到隔天才發現女友已死亡，新北地院法官認為他有過失，依過失致死罪判刑5月，可上訴。

隔天才發現女友身亡

前年10月13日，潘女在謝男承租的雅房喝了4瓶大鵰人蔘龜鹿藥酒、蔘茸藥酒後，因意識不清、重心不穩跌倒受傷，謝男卻沒將她馬上送醫，只在旁邊玩電腦，放任女友傷勢惡化，直到隔天6時許，發現女友已無氣息，才聯繫女友母親到場。

潘母到場撥打119送醫，但潘女已因第一頸椎脫臼及第五椎骨折致神經性休克死亡；潘女死亡後，血液檢出酒精濃度為431mg/dl，法醫研究所鑑定報告書認為她所受傷勢，應非手勒、掐頸部造成，而是背側面跌倒所致。

謝男辯稱，女友是飲酒後才到他的租屋處，而他房間內的藥酒是自己要喝的，女友並沒有在他房內喝酒，也沒有跌倒。

不過，謝男偵查時卻說「我們在租屋把酒都喝完了」，處理警員也證稱，案發後，謝男坦言有分兩次買酒給潘女喝，店員也有印象謝男是買哪種藥酒，且潘母也證稱女兒是當日早上9時許就到謝男住處，與謝男買酒時間吻合，可見他辯詞不可採。

法官認為，謝男的雅房不大，約3.6坪，堆滿各種雜物，可用空間狹小，當時兩人又一起喝酒，必定知悉被害人已陷入嚴重酒醉狀態，且有跌倒情況，他對謝女負有保證人地位，卻沒立即送醫，有過失。

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