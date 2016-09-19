醉女友摔倒 頸骨折 男顧玩電腦 過失致死
2016-09-19
〔記者王定傳／新北報導〕新北市潘姓女子前年間在男友住處喝酒後跌倒，造成第一頸椎脫臼及第五椎骨折，潘女的謝姓男友發現後，卻沒在第一時間送醫，只在旁邊玩電腦，直到隔天才發現女友已死亡，新北地院法官認為他有過失，依過失致死罪判刑5月，可上訴。
隔天才發現女友身亡
前年10月13日，潘女在謝男承租的雅房喝了4瓶大鵰人蔘龜鹿藥酒、蔘茸藥酒後，因意識不清、重心不穩跌倒受傷，謝男卻沒將她馬上送醫，只在旁邊玩電腦，放任女友傷勢惡化，直到隔天6時許，發現女友已無氣息，才聯繫女友母親到場。
潘母到場撥打119送醫，但潘女已因第一頸椎脫臼及第五椎骨折致神經性休克死亡；潘女死亡後，血液檢出酒精濃度為431mg/dl，法醫研究所鑑定報告書認為她所受傷勢，應非手勒、掐頸部造成，而是背側面跌倒所致。
謝男辯稱，女友是飲酒後才到他的租屋處，而他房間內的藥酒是自己要喝的，女友並沒有在他房內喝酒，也沒有跌倒。
不過，謝男偵查時卻說「我們在租屋把酒都喝完了」，處理警員也證稱，案發後，謝男坦言有分兩次買酒給潘女喝，店員也有印象謝男是買哪種藥酒，且潘母也證稱女兒是當日早上9時許就到謝男住處，與謝男買酒時間吻合，可見他辯詞不可採。
法官認為，謝男的雅房不大，約3.6坪，堆滿各種雜物，可用空間狹小，當時兩人又一起喝酒，必定知悉被害人已陷入嚴重酒醉狀態，且有跌倒情況，他對謝女負有保證人地位，卻沒立即送醫，有過失。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 徐國勇換跑道 王鴻薇提醒這位律師當心
- 政院換將 徐國勇接發言人
- 竹縣》樹倒扯電線 122縣道搶通、260戶復電
- 自由廣場》林全應派員「政經」釋疑兆豐案
- 韓前總理金鍾泌 挺潘基文選總統
- 〈50 Plus〉阿公的剪紙課
- 娜魯灣文化節 議員批燒錢沒績效
- 和成點土成金 戰車防彈陶瓷也能作
- 紐約驚傳爆炸案 瑪莎老婆驚險躲過一劫
- 日專家鎖定哮喘致病蛋白質 研究新療法
- 建仔突遭DFA 季後有望再續約
- 哈佛商學院報告 美政治僵局 拖累經濟
- 《鳳飛飛「掌聲響起」作曲者》陳進興紀念音樂會 9-25員林登場
- 驚喜影片耗時半年 差點請來朴贊浩
- 〈職場萬花筒〉勞資協議很重要
- 急診室罕見病例！ 他吃完蛤蠣開始一直射精...
- 鄭麗君追思寇桑 盼藉政策轉型影視
- 自由共和國》川島真／ 小池百合子走馬上任
- 〈愛瘋迷〉貴婦人生 未必適合妳
- 〈折翼少年〉有夢想就有力量
- 公視《青春發言人》 要用VR跨國採訪
- 東京，吃貨的美食天堂
- 美媒︰豪苦練有成 籃網防守升級
- 〈熱門族群〉iPhone7預購超熱烈 大立光攻勢再起
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 郭書瑤嘆戀愛難 尬輸愛犬超人氣
- 自由共和國》郝明義／ 林全要面對經濟部的問題
- 8縣市月支出破2萬 北市2.7萬最高
- 徐佳瑩受毛孩啟發 獻聲助浪浪
- 陳香吟戀花 新作現綠杜鵑
- 星期專訪》台灣大學校長楊泮池：醫師納勞基法 無配套恐大亂
- 金門倒500萬株樹? 被疑「詐騙」
- 劉在錫尬EXO當舞王 視歌笑奪冠
- 頭份》金剛主題夜市 用地違法恐拆
- 〈戀愛翹翹板〉當年遊戲愛情不珍惜 得知舊愛訂婚很吃醋
- 手術一半能依法休息?法界籲納醫療法
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China dialogue proviso ‘not productive’
- 〈旅遊的滋味〉懷舊香港情
- 林哲瑄也是紀錄夜 遺憾沒等到那球
- 建仔還想拚 將返「魔法學校」練功
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：醉女友摔倒 頸骨折 男顧玩電腦 過失致死
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分