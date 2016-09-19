不滿太慢開門？ 騎代步車狠撞北捷站長
〔記者曾健銘、謝佳君／綜合報導〕31歲朱姓女子駕駛電動代步車至新北市迴龍捷運站內借廁所，但疑因不滿站務人員未及時幫忙開啟出入口閘門，竟直接駕駛代步車衝撞38歲蔡姓女站長，蔡女一度被夾困在車子與門板間，直到民眾出面制止，朱女才揚長而去，蔡女一度因疼痛不支倒地，事後報案提告，警方昨約談朱女到案，她雖聲稱「不是故意的！」但警方訊後仍依傷害、毀損罪嫌將她送辦。
日前有網友在臉書爆料公社PO出捷運站內的監視器，指出朱女在本月12日中午12時許，先是駕駛代步車撞擊迴龍捷運站大廳往1號出口的電梯，導致電梯故障停機；3分鐘後，朱女欲進站借廁所時，疑似不滿站務人員未立即幫忙開啟公務門，故意以代步車衝撞蔡姓站長。
撞壞電梯 兩度撞人
影片顯示，蔡女才剛開啟公務門，朱女隨即駕代步車朝人的方向撞去，蔡女連忙阻止，但朱女竟倒車又第2次衝撞，朱女痛得大叫，其他民眾看見連忙上前阻止，並協助開啟公務門，朱女卻頭也不回地離去，蔡女的右小腿遭撞，疼痛地跌坐在地。
好心服務卻被當「出氣筒」，蔡女事後氣得到轄區的新莊分局丹鳳派出所報案提告，而案發當時的監視器外流，讓看過畫面的民眾氣得痛罵：「這種人根本不值得尊重！」但卻有捷運局基層同仁在網路爆料，公司為息事寧人竟要求蔡女撤告，無奈地說：「工會去參加軍公教遊行，但對這件站務員受傷、受辱事件，公司為了息事寧人，毫無作為，而工會也悶不吭聲？有什麼比員工值勤的尊嚴和安全重要？」
硬拗手卡在開關
新莊分局丹鳳派出所接獲報案，連日追查後聯繫上31歲、領有重度身心障礙手冊的朱女，昨在母親的陪同下到派出所製作筆錄；朱女供稱當天急著進站借廁所，站務員開啟閘門時不慎撞到她的電動車，當時手又卡在電動車開關上，不慎誤觸才會撞倒站務人員，警方訊後依傷害、毀損罪嫌將她送辦。
北捷新聞課課長凌啟堯說明，本月12日中午，乘坐電動代步車的女乘客要進站借廁所，卻突然衝撞女站長，導致站長右小腿紅腫輕傷；女乘客事後又衝撞電梯，造成電梯故障。事發第一時間，站務人員就協助將站長送醫治療、驗傷，至派出所對該名女子提告傷害，並針對損壞電梯提起損害賠償。
凌啟堯表示，該名女乘客過去曾在其他捷運站撞壞電梯及驗票閘門，已提醒同仁，以後看到這名旅客，值勤時要特別注意自身安全。
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