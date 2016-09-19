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停車購物 婦人開進藥局裡

2016-09-19

〔記者許國楨／台中報導〕驚悚！62歲謝姓婦人昨停車，疑似油門踩太大力，車子衝越停車格，擦撞共乘機車的一家3口，整輛車再撞入藥局，無端遭波及的親子3人擦傷，幸送醫後無大礙。

昨天中午12點半左右，謝姓婦人開車到台中市北屯區崇德路某連鎖婦幼藥局購物，準備在藥局前停車格停車，這時有一家4口騎機車「四貼」到藥局，媽媽進去買東西，39歲李父及6歲、3歲兒女在機車上等候。

謝婦為了越過路沿與停車場間的高低落差，疑不慎油門踩太急，整輛車暴衝，衝過車格前方止衝擋，先擦撞機車，接著轟然一聲巨響，車子撞破落地窗店門，直接衝進藥局。

藥局內一片狼藉，玻璃碎片、商品散落一地，遭池魚之殃的機車親子3人擦傷。驚魂未定的謝婦向警方說，自己年紀大，開車操控不慎導致意外，會負責到底，肇事原因及責任歸屬警方釐清中。

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  • 婦人踩油門踩太急，整輛車直接撞入藥局。（記者許國楨翻攝）

    婦人踩油門踩太急，整輛車直接撞入藥局。（記者許國楨翻攝）

  • 婦人踩油門踩太急，整輛車衝過藥局門口停車格前的止衝擋，直接撞入藥局。（記者許國楨翻攝）

    婦人踩油門踩太急，整輛車衝過藥局門口停車格前的止衝擋，直接撞入藥局。（記者許國楨翻攝）

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