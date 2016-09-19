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3車追撞 酒駕車起火1危

2016-09-19

〔記者張軒哲／台中報導〕昨晚7時多，64歲江男酒後開車，在台中市后豐大橋追撞前車，造成3輛自小客連環撞，江的車隨後起火燒成廢鐵，車上2人脫困被送醫，皆有酒測反應。遭撞的鄭姓女駕駛得知遭酒駕波及，直呼「還能活著，命真大」。

豐原交通分隊指出，昨晚7時35分3輛車行駛后豐大橋南下橋面中線車道，由江男駕駛的自小客車，先追撞前方鄭女駕駛的自小客車，鄭女又向前追撞陳女的車，所幸遭撞的兩車3人皆無受傷。江男自行從駕駛座脫困，江男車內的蔡男（74歲）陷入昏迷。

鄭女向警方供稱，追撞後江男的車冒出火花，趕緊與江男合力將蔡男從副駕駛座拉出，車輛旋即陷入火海，自己與陳女趕緊往前移車，免於遭火球波及。

消防人員將受傷的蔡男與江男，送至衛福部豐原醫院救治。豐原醫院指出，蔡姓老翁到院前無意識，經急救後恢復呼吸心跳，肝臟撕裂傷，在加護病房觀察，江姓患者胸部挫傷，兩人均有酒測反應。

豐原交通分隊表示，江男否認車輛是由他駕駛，但兩人經醫院抽血檢測，酒測值皆超標，確認是酒駕肇事。

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  • 后豐大橋火燒車，車上乘客在起火前脫困。（記者張軒哲翻攝）

    后豐大橋火燒車，車上乘客在起火前脫困。（記者張軒哲翻攝）

  • 后豐大橋火燒車，車上乘客在起火前脫困。（記者張軒哲翻攝）

    后豐大橋火燒車，車上乘客在起火前脫困。（記者張軒哲翻攝）

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