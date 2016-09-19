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小黃左轉 賓士直行 砰!1死5傷

2016-09-19

雙方酒測值均為零

〔記者姚岳宏／台北報導〕颱風夜台北街頭發生重大死亡車禍，昨凌晨3時許，一輛計程車行經忠孝東路四段要左轉逸仙路，疑因未等左轉燈號亮起就轉，被對向白色賓士C63迎面撞上，56歲李姓運將受困車中，送醫仍不治，賓士車5名年輕人分受輕重傷，雙方駕駛酒測值均為零。

賓士租來的 駕駛20歲

警方調查，賓士車上5人凌晨結束一場友人聚會，藍姓駕駛準備將人一一送回家，先送20歲周姓男子回虎林街，卻在逸仙路口發生車禍；至於藍某駕駛價值400多萬的賓士C63，是藍某租來代步的，為何要租車須等他醒來才能釐清。

據了解，死者李姓運將與兒子在樹林同住，每天傍晚出來工作到午夜回家，他兒子趕往醫院，神情落寞恍惚。警方根據運將車上行車記錄器，發現計程車左轉當時，路口左轉燈號還沒亮；雖然目前看來計程車未依燈號左轉，但白色賓士是否超速行駛，警方仍在調查中。

目擊者指出，當時計程車西往東要左轉逸仙路，對向白色賓士好像沒看到計程車，根本沒踩煞車直接撞上，由於撞擊力大，小黃車體被撞到扭曲變形，賓士更滑至人行道才停下，現場車禍殘骸四散令人怵目驚心，附近住戶被巨大撞擊聲嚇醒，紛下樓查看，見賓士車還在冒煙，趕緊將車上5人拉出。

消防員趕抵，救出受困的李姓運將，當時已無生命跡象；賓士車內受傷5人中，有3男18歲，2男20歲，意識都清醒，20歲藍姓駕駛頸部受傷有腦震盪狀況，救護員將他頸椎固定後送醫，目前還在治療，無法製作筆錄。

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  • 計程車被白色賓士撞到扭曲變形，車頭、車尾都重創。（記者姚岳宏翻攝）

    計程車被白色賓士撞到扭曲變形，車頭、車尾都重創。（記者姚岳宏翻攝）

  • 颱風夜台北街頭發生死亡車禍，一輛白色賓士C63撞上左轉的計程車，造成運將死亡，賓士車5傷。（記者姚岳宏翻攝）

    颱風夜台北街頭發生死亡車禍，一輛白色賓士C63撞上左轉的計程車，造成運將死亡，賓士車5傷。（記者姚岳宏翻攝）

  • 計程車被白色賓士撞到扭曲變形，車頭、車尾都重創。（記者姚岳宏翻攝）

    計程車被白色賓士撞到扭曲變形，車頭、車尾都重創。（記者姚岳宏翻攝）

  • 計程車被白色賓士撞到扭曲變形，車頭、車尾都重創。（記者姚岳宏翻攝）

    計程車被白色賓士撞到扭曲變形，車頭、車尾都重創。（記者姚岳宏翻攝）

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