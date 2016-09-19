閱讀小秘書／塔吉克斯坦共和國

2016-09-19

塔吉克斯坦共和國（簡稱塔吉克），位於阿富汗、烏茲別克、吉爾吉斯和中華人民共和國間，是中亞諸國中，國土面積最小的國家。

塔吉克昔日深受蘇聯統治影響，使用的語言、文字也以俄語為主；蘇聯解體後，本土語言塔吉克語才開始普及受重視。塔吉克也是中亞地區最為貧窮的國家之一，產業以農業和畜牧業為主。（記者劉慶侯整理）