一銀案車手 中亞盜領完才來

2016-09-19

在塔吉克盜領6千萬

〔記者劉慶侯／台北報導〕第一銀行遭駭盜領案，檢警專案小組查出，外籍車手兵團來台前，先在中亞的塔吉克斯坦共和國犯案，盜領200萬美元（折合約6300萬台幣），偃旗息鼓月餘，才轉來台灣做案。

一銀ATM7月10日、11日遭盜領8327萬元；案發後外籍車手兵團中，擔任總務的拉脫維亞籍男子安卓斯，在宜蘭東澳被識出身分就逮，北市警方隨後逮捕羅馬尼亞籍米海爾、摩爾多瓦籍潘可夫，起出6024萬贓款。

警方查獲米海爾和潘可夫的蘋果手機，檢警偵訊中發現兩人「極為害怕被處極刑」，於是半哄半誘，讓對方說出手機密碼，發現大筆通訊往來資料和照片圖檔，並從米海爾手機中的一張照片，看到房間床鋪上擺放數十綑塔吉克斯坦共和國的鈔票，估算約有200萬美元。

由於兩嫌擔任盜領集團的「死轉手」，檢警懷疑兩嫌上一趟也是負責處理贓款，追查發現，兩嫌4、5月間，在塔吉克斯坦共和國首都杜尚別做案，接手盜領車手款項後，循管道匯出境外。

檢警同時查出，米海爾是接收幕後首腦「ION」指示，說在台的「死轉手」安卓斯行徑曝光，無法處理在台贓款，「休假中」的米海爾才接受命令，接手處理。

米海爾從羅馬尼亞飛往莫斯科，再飛往中國廣東轉機台灣；潘可夫則是受米海爾指示，從俄羅斯直飛南韓再轉機入台，兩人才到台北車站取得贓款，入住北市維多麗亞酒店，隨即被台北市警中山分局專案人員盯上、逮捕。