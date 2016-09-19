逼兩兒背書不准睡 嚴父被離婚

2016-09-19

妻勸阻 夫揮藤條打

〔記者黃良傑／高雄報導〕黃姓男子自認學校課程毫無用途，要求兒子背誦課外英文、作文，默寫不出就禁止睡覺，強逼跳繩、洗臉回神，結果兒子沒考上理想高中，黃男竟狠丟書本到騎樓，陳姓妻子心疼兒子，出言勸阻便遭藤條痛打，陳女和兒子留下難以抹滅的暴力陰影，向法院訴請離婚，黃男次子也作證說，「這對爸爸來說是教育，但對我來說是虐待。」台灣高雄少年及家事法院判陳女勝訴，黃男還須給付陳女300萬元的「分配剩餘財產」。

判決指出，陳女與黃男育有2子（均已成年），陳女指黃男婚後個性漸變，常將母子叫到面前恫稱「通通都要聽我的」、「你們怎敢不聽我的」等語，黃男認為學校課程毫無用途，禁止兒子在家中寫學校作業，她出言規勸，就被以藤條痛打數十下，過程兒子全目睹，母子留下難以抹滅的暴力陰影。

母子離家 分居20年

此外，黃男常要求兒子背誦非學校課業需要的作文、兒歌、英文，稍不順從或背誦不理想，便禁止兒子睡覺。為讓孩子健全成長，母子3人離家同住，3人期盼黃男能有所悔悟，並改變性情，不料黃男不聞不問，夫妻分居長達20年。

黃男反駁陳女指控，庭訊表示懷疑有人挑撥影響家庭，自認是受害者，反指妻子搶了他的孩子，主張駁回離婚之訴。

兒作證 父教育虐待

法官請來兒子作證，次子指父親對小孩的教育完全沒有商量餘地，有一次哥哥剪平頭，爸爸還認為太長，一直要求他剪短，家人為此爭吵不休；另黃男要求兒子不能把書包及書籍帶回家，回到家不能做學校功課，每天都要背他要求的文章，週六晚上還驗收抽一篇默寫。

次子說，「這對爸爸來說是教育，但對我來說是虐待。」他說，從小三到高一，每週六都無法睡覺，因為一定要寫到默寫出來為止。

判離 須付妻300萬

法官表示，夫妻為子女教育問題爭吵，黃男未省思自身管教方式不當，反而恫嚇、毆打陳女，是婚姻破裂最初原因，雙方分居期間，陳女尚有意返家團圓，卻遭黃男拒絕驅趕，婚姻關係有名無實長達20年，判准離婚。

黃男指妻嫁他時兩手空空，無一技之長、無能力置產，況且自行出走，破壞家庭事業在先，主張妻子請求剩餘財產分配無理由，法官不認同，認定黃男婚後增加的財產，應歸功於夫妻協力的結果，判准陳女「分配剩餘財產」請求，黃男須給付陳女300萬元。