恐怖男被放鴿子 性侵未婚妻還嗆殺
2016-09-19
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕怎有這款男友！桃園市薛姓男子只因女友爽約、漏接電話，竟將女友押到摩鐵性侵、打到遍體鱗傷，事後不滿女友未接電話，撂話恫嚇要「大開殺戒」，薛男的恐怖行徑讓女友非常害怕，儘管已論及婚嫁，也寧可斬斷情緣並報案自保；性侵部分，薛男被判刑4年確定，桃園地院另依恐嚇罪判他4個月徒刑。
稱也是這樣打前妻、前女友
桃園地院調查，薛男與女友101年交往，曾論及婚嫁，102年7月6日，薛男不滿約女友吃飯卻被放鴿子，女友也沒接他的電話，隔天以幫忙結算賽鴿帳目名義，將女友押到汽車旅館性侵、毆打，怒嗆女友：「我也是這樣打我前妻、前女友的！」
未婚妻看破 保全證據提告
被害人指控說，與薛男交往期間，雖曾被言語辱罵過，還不至於暴力相向，但自此徹底看破這段感情，當下仍保持冷靜，趁機將沾有精液的衛生紙帶走保全證據，離開摩鐵後找姊姊求助，到醫院驗傷並報警提告。
被害人指控說，薛男後來不斷打電話騷擾，曾經一個凌晨就打了約50通，她受不了接聽，薛男恫嚇：「還好妳昨天沒回來，不然我會大開殺戒，把對不起我的人統統殺掉！」讓她嚇壞了。
恐怖男稱說氣話 仍被判刑
法官審理時，薛男辯稱吵架一時氣憤，所以對女友講話比較重，那些話只是嚇嚇她，沒有恐嚇犯意。
但法官認為，薛男的言行已構成恐嚇罪，檢方也以薛男行為可惡、求刑1年以上，被害女子身心受戕甚深，表明不希望再見到對方，想趕快脫離這段感情，顯見薛男行為不宜輕縱，但考量他最終坦承犯行，恐嚇部分判4個月徒刑。
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