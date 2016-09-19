災後重建家園 老農捲入翻土機慘死
2016-09-19
手推式翻土機失控翹起
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東滿州鄉77歲黃姓老翁於馬勒卡颱風過後，昨上午手推翻土機，要到離家不到50公尺的青椒園農作，才剛出門翻土機突然失控翹起，把他捲入農機下方的犁土刮片，老翁全身蜷曲跪倒在地，連大腿的骨頭都穿出，全身血肉模糊慘死。
滿州鄉代會主席莊期文說，昨天上午10點多，當時有些地區尚未恢復電力，他帶台電人員前往修復，目睹老翁活生生被捲入自己的農機底下，老翁渾身是血蜷曲在地，他趕緊搶救。
案發地在永靖社區，颱風過後通訊中斷，連市話都打不通，莊期文只能開車前往消防隊報案。滿州消防分隊趕到，老翁已氣絕，警方表示，黃翁被手推式的翻土機捲入，全身蜷曲跪倒在地，連大腿的骨頭都穿出，腹部撕裂肚破腸流，慘不忍睹。
肚破腸流 家門前喪命
警方懷疑老翁在柏油路上，按壓油門推行翻土機，可能是年紀大反應比較慢，難以控制機器，導致農機突然失控翹起，再把老翁捲入農機下方，才造成老翁大腿及軀幹長、寬約50公分的致命傷。
黃翁家屬難過地說：「怎麼會這樣？出門農耕，怎麼會被捲入機器下？」
死者鄰居說，黃翁雖77歲仍下田耕種，平時大清早常到村內的大、小廟宇拜拜，昨早還看見他出門參拜，猜測應是颱風過後恢復水電，想趁著風雨停歇，趕緊出門復植青椒，才會推著翻土機出門。
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