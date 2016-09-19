無端挨網友罵 女主角仍未口出惡言

2016-09-19

〔記者蘇孟娟、佟振國／綜合報導〕行政院性平會委員黃瑞汝指出，男子的初心或許是想用行動向女友證明心意，卻忽略身上掛字牌，就有「昭告天下」之效，讓女方承受莫須有的輿論壓力；事件中，女方處理態度成熟且正面，幸好男方也意識到輿論波及無辜女友，公開說明並承擔，還算是有正面態度。

還好男方也適時收手

黃瑞汝說，愛情世界裡冷暖只有雙方自知，不足為外人道，男子或許想以行動證明追回愛情的勇氣與決心，把「一步一腳印，追回自己的愛情」看板背上身，卻忽略會引人注意，一旦被放上網路，一般民眾較易對懺悔者或弱者形成同情的憐憫效應，任何發言均可能間接讓另一方感受到輿論壓力。

黃瑞汝說，事件中最肯定女方的智慧與成熟態度，女方從頭到尾未曾出現批評男方的言詞，反而以顧慮男方安危出發，呈現即使愛情走了，仍能友善對待對方，值得肯定。

衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男則分析指出，男子這種懲罰自己的方式，不見得能感動對方，因為慘遭劈腿、背叛的傷心痛苦，絕對遠大於從台中走到台北的皮肉之苦，可能要二、三年，甚至更久才能平復；就算男子真的完成，也無法證明以後就不劈腿、不背叛，事件女主角不要男子再走下去，希望看到的路人能勸他回家，應該也是有這樣的體認。