劈腿男苦行百里追愛 媽媽的眼淚喚醒他
想從台中走到新北市道歉
〔記者陳建志／台中報導〕張姓男大生交往近3年的女友提分手，張男前天身背「一步一腳印，追回自己的愛情」看板，打算從台中徒步155公里，到女友新北市住處道歉，路人發現po網引發熱議，女主角也透過網路回應：「每件事情都有不為人知的故事，請讓他安全回家，我沒有辦法承擔他在路上的危險。」希望看到他的人勸他回家；張男前天深夜走到豐原，張父來電：「你媽媽在哭了！」才覺得自己很不孝，決定終止計畫，昨並在臉書發文，坦承劈腿才傷了女友的心。
PO文討拍：盼網友給鼓勵
張男住台中市霧峰，自稱還在唸書，要從台中霧峰走到新北市新莊，當面跟女友道歉，前天下午在臉書「爆廢公社」發文，「155km徒步，為了追回自己的愛情」，他在社群po文：「廢友們，可以給我鼓勵嗎？」接著身背「一步一腳印，追回自己的愛情」看板啟程，前天下午4時行經大里區塗城路，路人發現拍照傳臉書社團「大里人聊天室」，有網友按讚，寫下：「祝你成功追到幸福！」也有網友不認同，質疑：「這樣走就可以追回愛情，大家揪團找真愛囉！」
女主角回應：請勸他回家
張男前天傍晚經中市環中東路太平橋附近，戴姓男子開車途經，特地停車關心，男主角哽咽說：「我不是一個好男生，但我想要繼續和她在一起」、「我也希望她以後能嫁給我」，張男不斷擦拭，臉上已分不清楚淚水還是汗水，最後在對方鼓勵下，說出「我愛妳，鄧╳╳」，握拳自我激勵後繼續往前邁進。
6小時走30公里 父來電勸
戴男將影片貼臉書，被轉貼到臉書社團「爆料公社」，男主角瘋狂之舉，女主角透過網路得知，理性回應自己的想法，強調不希望他在路上發生危險，希望看到他的人能勸他回家。
「媽媽哭了」男大生驚醒
前天深夜10點多，張男走了30公里、花6小時抵達台中市豐原區，接到爸爸來電，告訴他「你媽媽在哭了」，張男宛如大夢驚醒，覺得自己太衝動，讓父母擔心，實在很不孝，決定回家。
坦承劈腿 錯的是我非她
歷經一夜沉澱，張男昨在臉書貼文，說明事情始末，他坦承自己花心劈腿，並發生一些誤會，女友才會想分手，他認為所有的錯都因他而起，並反問：「如果你的男／女友劈腿了，他走了6小時的路，你就會跟他復合嗎？」為這段峰迴路轉的求復合戲碼劃下句點。
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