韓女自由行 謊報遭搶詐保險

2016-09-19

〔記者姜翔／台北報導〕來台觀光的南韓籍30歲車姓女子，前晚向台北市警方報案稱在士林區遭搶，損失市值共2萬元的相機及太陽眼鏡，但她偵訊時說詞矛盾，對案情支吾其詞，警方起疑她才坦承，為詐領旅遊平安險謊報案件，警方依誣告罪移送法辦。

警方調查，車女與另2名南韓籍友人15日晚間入境台灣，展開4天自由行。車女供稱，16日晚間9點多在逛士林夜市時，遭身高約170公分、體型中等的男子行搶。

車女遲至前天下午1時許才前往派出所報案。偵訊時，車女對案情交代不清，對案發地點及搶匪特徵，皆以「忘記了」、「不知道」迴避訊問。最後，車女自知難逃警方法眼，才坦承是為了詐保而謊報。