英男逾期居留16年 罹癌搶超商
2016-09-19
〔記者姜翔／台北報導〕在台逾期居留16年的英國籍55歲男子Evans，昨凌晨酒後變裝持殺蟲劑，前往台北市北投區一處便利超商行搶，因不會開收銀機，一毛錢都沒搶到就被警網制伏。Evans供稱當年來台灣觀光後「愛上台灣」，這些年以私人英文家教為業，近年來因受中風、癌症所擾，生活困頓才會行搶。
警方調查，Evans昨凌晨2時許，變裝換上黑衣黑褲，戴著綠色毛帽及墨鏡，前往北投區三合街超商。進入店內後，持預藏的殺蟲劑朝店員黃男臉部噴灑，黃男臉部感到劇烈灼熱感後不支倒地，並叫一旁前來探班的友人趕緊報警。
Evans走入櫃台，因不會開收銀機未得手。Evans見黃男友人倉皇逃出店外，轉身準備逃跑，卻被奮力爬起的黃男一把拉住，壓制在店門口。
警方指出，Evans被帶回派出所時，身上只有1包菸及1支打火機，沒有半毛錢。警方聞到他身上濃濃酒味，測得酒測值高達0.91毫克，依強盜未遂罪嫌將他移送法辦，士林地檢署諭令以1萬元交保，由於Evans逾期居留，警方將他戒護至移民署台北市專勤隊收容。
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