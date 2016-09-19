隱瞞店面漏水 說明書還勾否
2016-09-19
〔記者王定傳／新北報導〕新北市林姓女子花1500萬元，向王男購買位於林口區的1樓店面，事後得知房屋有漏水情形，林女委由律師向法院提自訴，王男指是公共管線有問題；新北地院合議庭認為，漏水處是公共管道，但已溢出1樓地面，王男卻隱瞞訊息，依詐欺罪判刑5個月。
前年10月間，林女花1500萬元購屋，簽約時，王男在不動產標的物現況說明書的「是否有滲漏水情形」欄勾選「否」，事後，跟王男承租店面開早餐店的黃男向林女反映，她才得知房屋於102年及前年間有漏水情形，因此對王男提告詐欺，王男也反控誣告。
賣家詐欺 判刑5個月
王男辯稱，漏水是因公共排水口堵塞，101年經疏通已修復，每個房屋都可能發生排水孔堵塞，不能因此就說是漏水屋。
黃男證稱，他租屋時，王男有提醒管路每一段時間一定要清理，否則會漏水，他按此處理仍漏水，此屋102年及103年間至少發生4次漏水，不斷換壁紙，對方只說會支付修繕費，他店面曾因此整個地板都是水，顧客看到直接走人，他抱怨「一直更換壁紙不是辦法」，王男只說若無法解決，再找水電工修繕，並願意支付修繕費用。
合議庭認為，王男明知售屋前有漏水情形，不僅沒告知，在不動產標的物現況說明書還勾「否」，依詐欺判刑；至於林女被控誣告則無罪。
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