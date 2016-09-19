2菜籃族 捧1800萬給假檢

2016-09-19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹檢警偵辦男子張健銘等人以假檢察官監管現金老梗詐騙案，被害人中有2名菜籃族一頭栽進詐騙陷阱，2人合計18度雙手捧著現金交給歹徒，遭詐騙金額高達1800萬元。

新竹地檢署起訴書指出，張健銘與古豐銘、汪瑞祥（2人另行查緝）及周姓、王姓少年共組詐騙集團，由張健銘負責招募車手、指揮調度、發放報酬。

詐騙集團成員分別與被害人聯絡，施以詐術，再由張健銘或古豐銘、汪瑞祥與周姓、王姓少年等人，假冒地方法院檢察署公務員，向被害人收款。

又是藉口監管帳戶

集團成員去年9月25日撥打新竹縣竹北市葉姓婦人住家電話，佯稱她的身分證被冒用，牽扯土地貸款詐欺案，檢警已介入偵辦，為查明葉婦有無涉及銀行行員洩漏個資等，台北地檢署將接手監管其帳戶。

竹北、南投 兩婦受騙

去年9月30日起至12月9日間，葉婦在住家附近的竹北市某公園，雙手捧現金交給假檢察官，2個多月來共面交12次，總金額達1336萬元，葉婦僅拿到12張「台北地檢署監管科收據」。

集團成員去年12月29日轉戰南投，撥打吳姓婦人住家電話，同樣佯稱證件被冒用，地檢署要監管帳戶，從今年1月8日至1月25日，吳婦連續6次在住處巷口，面交共463萬餘元給假檢察官。

案經新竹縣警局移送偵辦，檢方依3人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪嫌，將全案提起公訴。