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大潤發宅配員自轟不治 追凶槍來源

2016-09-18

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城區大潤發賣場宅配員徐必達，前晚在賣場卸貨區的貨車內，疑持槍朝頭開槍自戕不治，專案小組查出徐男是持改造金牛座手槍（JP915）開一槍輕生，且經檢警昨相驗，徐男右手及頭部都有火藥反應，認為徐男開槍自殺的可能性很高。

警方調查，51歲徐男沒有前科，警方不排除徐男自行上網或透過友人取得槍械，將續追槍械來源。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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