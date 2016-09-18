社子島工廠惡火 抽取基隆河灌救

2016-09-18

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市延平北路八段一間歇業的藝術品工廠，昨天中午發生火警，現場不斷傳出爆炸響聲，由於廠房內存放大量木製雕刻品、人偶製品及原料悶燒，不斷冒出濃煙，消防局出動大批人車灌救，現場一度水源不足，緊急抽取基隆河水灌救，火勢在40分鐘後撲滅，近百坪廠房燒毀46坪，幸好無人員傷亡。

由於火勢猛烈，火警發生時，遠在1公里外，便可見大量濃煙佈滿天際，至於起火原因仍待調查。