海巡不取締了？ 停開勸導單而已啦

2016-09-18

〔記者吳政峰／基隆報導〕海岸巡防總局近來試辦「停開紅單一個月」，漁民以為不取締違規，岸巡局澄清，紅單僅具勸導性質，為簡化流程，跳過開單步驟，直接蒐證函送告發，呼籲漁民勿有錯誤期待。

岸巡局漁檢科表示，第一線的安檢所人員進行漁港巡查時，看到準備出港的漁船有超載、人數不符、裝備不合規定等情事，考量他們尚未出港，並未真實違規，會先開紅色的「航（漁）政違規勸導單」。漁民誤以為收到「罰單」，常與安檢人員起口角，岸巡局決議，從8月19日起至本月18日止，試辦停開紅單，改以口頭勸導，若漁民以為沒紅單就逕行違規，將把蒐證內容函送給主管機關裁罰。