度咕撞死人 聯結車司機判1年
2016-09-18
〔記者陳慰慈／台北報導〕5名從國小到高中都是同班同學的死黨，退伍後又在同一家網路科技公司上班，前年從桃園開車北上至台北市拜四面佛，卻因羅姓聯結車駕駛打瞌睡，聯結車失控偏左往中間車道，轎車閃避不及撞上，造成5名死黨1死4傷，最高法院依業務過失致死罪，判羅男徒刑1年確定。
警方調查，羅男前年駕駛滿載玻璃的聯結車，行經國道一號北上43.1公里處外側車道時，為避免追撞前車，羅男緊急煞車，並將車頭左轉90度，朝左側分隔島閃避，後方駕車的周姓男子閃避不及撞上，周男送醫不治，車上4名乘客受重傷。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- 馬勒卡颱風2:30解除陸警 7縣市大雨特報
- 鍾旻瑞／觀看流星的正確方式〈上〉
- 艾美獎倒數 希德斯頓情變後現身
- 建仔練投2次 感覺不錯
- 「醉」後新哥們 脫序辱警銬一起
- 世界大學羽球錦標賽》王子維、許雅晴 快意挺4強
- IGSDA在台國際會議 北約專家出席
- 反核發台化許可證今遊行 學者聲援
- 淡水河水高漲 北市大同、新北三重新店警戒
- 國民黨脫售日本東京大樓
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 阿兵哥沒地方洗澡 金門民宿串連提供免費盥洗
- 黨工考績獎金 國民黨將恢復發放
- 自由廣場》鋒哥 棒球黑暗期的鋒芒
- 妙惠慈善會 連假無休補路
- T.O.P點名勸阻半夜按門鈴 遭中國粉絲怒嗆
- 淡水河岸撈蝦釣魚抓寶 警忙驅離
- 暈車藥成分似感冒藥 使用前宜諮詢
- 《健康充電站》憂鬱症保健講座
- 林洲民臉書 颱風夜翻遠雄舊帳
- 八卦山天空步道免費將屆 收費上限50元
- 竹、苗縣等8首長 赴中拚觀光
- 捍衛台海空域 空軍明起實彈演訓
- 焦點評論》共機編隊繞台 軍方應有宣示作為
- 〈徵文啟事〉消除心中惡魔
- 大王不只生紀錄 還吸個人獎
- 自由廣場》228也要轉型正義
- 強颱重創澄清湖風景區 今起延後至6時開園1周
- 全球最老！民眾爭睹海獅潛艦
- 白內障阿嬤被當失智 術後人生變光明
- 形同實質放水 黃國昌批林全向徐旭東低頭
- 風雨小 復興撤388人有驚無險
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Disruption left in typhoon’s wake
- 看問題》買不買M1 國防戰略先定調
- 自由廣場》台灣媒體冰河期
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 National Day festivities trimmed
- 兆豐案究責轉移焦點？洗錢真相仍未明
- 兆豐案 政院究責曾銘宗、張盛和
- 〈婚姻研究院〉老公家事達陣 老婆要會教
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：度咕撞死人 聯結車司機判1年
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分