度咕撞死人 聯結車司機判1年

2016-09-18

〔記者陳慰慈／台北報導〕5名從國小到高中都是同班同學的死黨，退伍後又在同一家網路科技公司上班，前年從桃園開車北上至台北市拜四面佛，卻因羅姓聯結車駕駛打瞌睡，聯結車失控偏左往中間車道，轎車閃避不及撞上，造成5名死黨1死4傷，最高法院依業務過失致死罪，判羅男徒刑1年確定。

警方調查，羅男前年駕駛滿載玻璃的聯結車，行經國道一號北上43.1公里處外側車道時，為避免追撞前車，羅男緊急煞車，並將車頭左轉90度，朝左側分隔島閃避，後方駕車的周姓男子閃避不及撞上，周男送醫不治，車上4名乘客受重傷。