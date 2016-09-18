監院前院長媳婦 賣地被騙2千萬

2016-09-18

〔記者陳慰慈／台北報導〕長年旅居美國的前監察院院長王作榮的羅姓二媳婦，委託王姓女代書代為處理位於新北市新莊區一塊約45坪的土地，王女以每坪20萬元、總價900萬元價格賣給陳姓女子，不料羅女事後經親戚告知，有買家願出價每坪48萬元，才發現上當受騙，怒告王女詐欺、背信罪，檢方調查發現，該土地市值逾3000萬元，最後竟移轉到王女兒子名下，依詐欺、背信等罪起訴王女、陳女。

檢方開庭時發現，買家陳女無財力購買土地，對土地價值、狀況也不清楚；王女則否認犯行，辯稱因陳女還不起貸款，她才把地買走，但檢方經鑑價，發現該筆土地市價逾3000萬元，因此不採信兩女供詞，將王女、陳女起訴。