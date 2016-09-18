化療戀上癌友 人夫租屋當炮房

2016-09-18

〔記者陳慰慈／台北報導〕40歲蘇姓人夫，因罹癌至醫院化療，沒想到竟與女癌友產生情愫，蘇男還租屋給女子住，方便偷情，不料卻發現女子竟背著他帶前男友至套房嘿咻，氣得提告女子詐欺，而蘇妻發現老公偷吃，怒告兩人妨害家庭，但台北地檢署調查認定罪嫌不足，全都處分不起訴。

庭訊時，女子供稱是對方主動拿錢幫她租屋，否認詐欺，並強調自己有癌症，不可能與蘇男發生性關係，檢方認為詐欺罪事證不足不起訴；雖蘇男表示有與女子嘿咻，但因蘇男另控告女子詐欺，雙方有官司糾紛，難以認定其證詞真實或是虛偽，加上無其他證據證明兩人有通姦、相姦，檢方因此也不起訴。