賣住戶個資給房仲 貪保全被訴

2016-09-18

〔記者陳慰慈／新北報導〕30歲張姓男子在新北市新莊某社區擔任保全，因缺錢花用，涉嫌將社區住戶資料名冊，以每本600元價格賣給房仲業者，還從保全同事處蒐集另3個社區的住戶名冊，並透過LINE開價每本1200元，向陳姓女子兜售4個社區的住戶名冊，陳女認為此舉涉及不法，報警處理，新北地檢署依違反個資法將張男起訴，並聲請簡易判決。

起訴指出，張男擔任社區保全，負責收發住戶郵件、社區安全維護等業務，因此握有社區住戶個人資料名冊，但張男卻涉嫌利用職務之便，還跟同事要來其他三社區住戶名冊，今年4月，以每本600元代價，將自己負責的社區住戶名冊賣給房仲。

7月又在LINE以「董事長」為暱稱，向陳姓女子以每本1200元價格，兜售共蒐集到的4個社區住戶名冊，陳女報警處理，警方受理後以「釣魚」方式依現行犯逮捕張男，將他送辦。

檢方開庭時，張男供稱因手頭緊，才會四處兜售住戶名冊，檢方依據證人證詞、在其身上查獲4本社區住戶資料，及與陳女LINE對話紀錄，認定其犯行，將他起訴。