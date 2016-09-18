假冒「元祖」使詐 會員驚驚

2016-09-18

〔記者陳恩惠／台北報導〕消費者要小心，注意來電顯示號碼前有「+」號的陌生電話，以免遇詐！

來電顯示有+ 當心有詐

有歹徒近來假冒知名元祖食品公司名義，對消費者詐騙，多名曾預訂今年中秋禮盒的會員，這兩週來陸續接到歹徒誆稱重複刷卡，要求消費者到ATM取消設定或退款，幸好截至目前為止，165反詐騙專線尚未接獲民眾報案受騙，元祖公司除在官網、臉書粉絲專頁公告外，也以電話簡訊通知會員「小心詐騙！」

一位陳姓消費者說，中秋前夕接到自稱元祖客服人員電話，說她上月在網路訂購，直到銀行結帳，意外發現不知是人員或系統疏失，犯下重複扣款的失誤，並表示會協助退費、取消交易，還要她提供信用卡等資料。

她說，由於接聽時，曾注意來電顯示多出「+」號開頭，通話紀錄更出現西非內陸國「馬利共和國」的國際電話區號「+223」（見圖，記者陳恩會翻攝），讓她起疑，在與假客服對話中，她語氣顯得冷淡且不驚慌，詐騙集團竟心虛連忙掛電話。

在陳女接到電話2小時後，接到元祖簡訊通知：「該公司絕不會要求做申請、解除分期付款、提供帳戶、信用卡或再次匯款購物，接到任何電話切勿理會與回撥」，元祖也在官網與臉書粉絲專頁呼籲會員小心，「若訂購有問題，直接致電專線」。