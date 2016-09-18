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騎士遭捲車底 17人抬車救命

2016-09-18

〔記者陳恩惠／台北報導〕葉姓男子前晚駕車經台北市民權西路、延平北路口，不慎與同向李姓機車女騎士撞成一團，李女被拖行10公尺，捲入車底，救護員發現她遭汽車底盤卡住，路過民眾紛紛下車，約17人合力抬起汽車，助李女脫困，李女送醫後救回一命，車禍發生原因與肇事責任，待警方鑑定。

前晚10時8分許，從事金融業的33歲葉男駕車行經台北橋下平面道路，在路口停等紅燈，綠燈起步時，與左側同方向下橋的45歲李女撞在一起。

李女連人帶車被捲入車底拖行約10公尺，葉男嚇得緊急煞車，警方及救護人員到場時，發現李女遭汽車底盤卡住，動彈不得，路過的機車騎士與熱心民眾17人齊聲大喊「1、2、3」，合力將汽車往後猛推，成功移動2公尺，協助李女脫困送醫。

警方調查，李女在醫院血庫工作，車禍發生後，她當場失去生命徵象，所幸醫院全力救治，已恢復心跳，轉入加護病房觀察。

葉姓男子呆立路旁不知所措，警方對他酒測，發現並無酒駕，他供稱，綠燈起步後，眼角餘光突然看到機車騎士由左側撞上，當時要閃已來不及，接著一連串碰撞聲響，人車就卡在車底，嚇得他趕緊煞車。

由於機車卡在汽車底盤下，警方與拖吊業者費了一番工夫才將機車拉出採證，因現場無監視器，且葉男車上也未裝設行車紀錄器，肇事責任仍待釐清，但因李女傷重，葉男先依過失傷害罪送辦。

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  • 葉姓男子前晚駕車與同向李姓機車女騎士撞成一團，李女被拖行10公尺，捲入車底。（記者陳恩惠攝）

    葉姓男子前晚駕車與同向李姓機車女騎士撞成一團，李女被拖行10公尺，捲入車底。（記者陳恩惠攝）

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