男友威脅「當酒女還債」 前男友撂人圍毆

2016-09-18

〔記者黃捷／新北報導〕18歲賴姓男子日前聽到陳姓前女友抱怨，得知陳女被她現任郭姓男友催債，對方還威脅她如果還不出錢，「就要介紹她去酒店上班」，賴男一聽，憤而撂來7名友人，並由陳女謊稱還錢為名，將郭男騙出來碰面，當街圍毆郭男成傷。

警方調查，20歲郭男去年在臉書上認識18歲陳女，一見鍾情展開追求，為了討陳女歡心，對其要求都盡可能達成，陳女開口商借1萬6千元，他也一口答應，並表示每個月還2000元、慢慢還就好。

未料，陳女半年多才還6000元，兩人感情逐漸生變，郭男日前改口，要求陳女把剩餘1萬元一次還清，否則欠款加倍變2萬，更威脅陳女：「如果沒錢還，我有朋友在酒店當經紀，可以介紹妳去當小姐，賺錢還債。」

陳女感覺受辱，向前男友賴男抱怨，賴男為替前女友出氣，14日由陳女打電話，假借還錢名義約郭男當晚10點多在新北市新莊區化成路巷內碰面，賴男則帶7名友人在附近埋伏。

郭男不疑有他，隻身騎機車赴約，未料才與陳女談話不到1分鐘，2輛汽車突然一前一後堵住巷弄道路，賴男一行人一衝下車，就是一陣球棒、拳腳伺候，打得郭男手腳多處受傷，頻頻求饒，8人才罷手逃逸。

警方獲報後調閱監視器，發現郭男才與陳女碰面，就遭賴男等人圍毆，直覺案情不單純，但陳女不願配合，對事發經過避重就輕；警方花了一番工夫，才讓她供出賴男，再漏夜追緝8人到案，警詢後將全案依傷害罪嫌移送法辦。