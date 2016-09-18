賭博還帶娃 媽被抓嚇哭4歲女童

2016-09-18

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市警局林園分局昨天前往大寮區一間泰式卡拉OK查賭，查獲台籍屋主、柬埔寨籍承租人和8名柬、泰籍賭客共10人；離譜的是，還有外配帶著4歲幼女及10歲國小女童聚賭，4歲女童見媽媽被抓，嚇得嚎啕大哭。

林園警分局接獲線報，指稱大寮區大明街129巷內某泰式卡拉OK店，每逢週休二日就有外籍人士聚賭，經查店外的外籍勞工宿舍林立，警方埋伏發現，颱風天、中秋夜的確有外籍人士川流不息，且有賭博情事。

昨天下午3時36分，林園警分局持搜索票直搗賭窟，查獲柬埔寨籍、泰籍8名男女正在聚賭「泰式九仔生」，起出撲克牌、賭資4萬1千元、抽頭金1429元，其中一名柬埔寨男子是逃逸外勞。

警方調查，賭場負責人為43歲泰籍陳男與柬籍陳姓妻子，由陳婦向台籍黃姓屋主承租房子，邀集外勞及外配聚賭，柬、泰語言不通，卻因來台許久，而能以國、台語交談，形成奇異景象。

一名外配帶來的4歲女童見警察登門抓媽媽，嚇得大哭，陳姓負責人的10歲女兒則相對淡定。黃姓屋主應訊時表示，不知道陳姓夫妻租屋聚賭，警方訊後依賭博罪嫌將陳姓夫妻送辦，賭客依違反社維法裁處，並依兒少法、就業服務法移送涉案人員。