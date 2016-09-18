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遇詐賣場 「HITO本舖」竄升榜首

2016-09-18

〔記者邱俊福／台北報導〕「165」反詐騙專線公布的「民眾通報高風險賣場排名」，都是詐騙集團疑似竊取賣場或平台顧客資料後，設局行騙，最近兩週統計「HITO本舖」突然竄升，更變成首位，警方呼籲民眾多小心。

警方呼籲民眾多小心

根據165統計顯示，本月5日到11日，「HITO本舖」被害件數52件、「蝦皮拍賣」被害件數31件、「EZ訂」被害件數20件、「露天拍賣」被害件數15件、「買動漫」被害件數11件、「奇摩拍賣」被害件數11件。

165反詐騙專線表示，歹徒因取得被害人在網路上的交易資料，完全掌握被害人交易的時間、內容、金額等，便會假冒是員工，謊稱「賣場誤設定為連續扣款12期」，要求被害人去ATM操作，以解除分期付款；因歹徒所說的交易資料都正確，多名被害人均不疑有他，而將錢匯到歹徒的帳戶內。

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