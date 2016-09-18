男外遇生子 竟PO臉書放閃

2016-09-18

賠妻90萬換撤告

〔記者陳慰慈／新北報導〕連姓男子去年3月與妻子爆發口角後離家出走，事後連妻發現老公臉書PO文「訂情物」、「約會中」、「應老婆要求」曬愛，今年1月又貼文「生啦！」等語，2月發現老公偕同吳姓女子返家搬東西，懷疑老公外遇生子，怒告兩人妨害家庭，事後連男賠妻90萬元換取撤告，新北地檢署將連男、吳女予以不起訴處分。

開庭時，連男供稱，透過相親認識妻子，兩人個性不合，結婚一年多常吵架，覺得對方無法相處才離家出走，否認與吳女有曖昧關係，臉書上的貼文是出於對同學的關心；吳女也說，與連男僅是同學關係，孩子是她與前男友生的。

在檢方偵結前，連男與妻子進行調解，連男最後賠償90萬元，換取妻子具狀對兩人撤告，檢方因此將連男、吳女予以不起訴處分。