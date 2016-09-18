雙碩士醫檢師 一夜情偷拍25女

2016-09-18

逐一道歉和解 獲緩刑

〔記者張文川／台北報導〕擁有台灣大學、台北醫學大學雙碩士學位的27歲洪姓男醫檢師，6年前從學生時代即開始約女網友赴摩鐵一夜情，並暗藏照相機，偷拍性愛影片，共有25名女子受害；偵審期間，洪男賠償每人數萬至十餘萬元不等，獲得和解原諒，台北地院日前依妨害秘密罪判刑6個月，可易科罰金18萬元，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並應接受24次心理輔導。可上訴。

洪男3年前取得北醫大的碩士學位，去年獲台大碩士學位，2010年他讀北醫大時，即常上交友網站「愛情公寓」與「派愛族」，約女網友到北市薇閣、探索等摩鐵開房間，趁女方先洗澡時，把有錄影功能的照相機藏放在安全帽內或櫥櫃、家電縫隙中，或以窗簾掩護偷拍，只有偶爾會向交往中的女友徵求同意自拍。

犯案5年 1女發現報警

洪男犯案5年，屢試不爽，直到去年2月，1女子發現有相機在拍，洪男保證影片不外流，女方要求刪除，但洪男不肯，女方愈想愈心驚，半個月後就提出分手，隨即報警，全案才曝光。

檢、警搜索洪男住處，查扣手機、電腦及微形偷拍鏡頭，在行動硬碟發現50多個以女性名字分類的資料夾，分為「未上手（未上床）、已上手（已上床）」2大類，每名女子的資料夾詳載臉書暱稱、帳號與照片，清查共有25名女子成為影片女主角。

檢警查出，洪男與女網友交往大多僅數週至2個月，最多曾同時劈腿4女。檢方陸續傳喚25女，只有4女承認知情且同意錄影，且洪男保證不外流，另有2女不知情，在偵查期間達成和解而撤告，其餘19女都提告妨害秘密，北檢起訴。

北院審理時，洪男在調解庭向被害人逐一道歉，與19女達成和解，賠償金額有簽保密條款，18女於是撤回告訴，但有1女雖和解仍不撤告，請求判處緩刑2年，若不再犯，才有自新機會，公訴檢察官也同意緩刑。法官因此將洪男判刑6月、緩刑2年。