留美教授挨詐318萬 自嘆和社會脫節
2016-09-18
〔社會中心記者／報導〕北部某國立大學教授誤信詐騙集團老梗，以為帳戶遭歹徒冒用，竟連續3次將全部存款318萬元，在校門口雙手奉送給假檢察官，警方除了全力追查，也好奇問他，為何還會被這種老招所騙？教授說自己埋首研究，少看新聞，感嘆自己「跟社會真的脫節了！」
只埋首研究才會被老招騙了
這位約50歲的教授是留美博士，在研究領域上表現傑出，獲得國立大學先後聘為副教授、教授，本月初他突然接到一通電話，對方聲稱是北部某地檢署檢察官，在偵辦一起詐騙案件時，發現教授的帳戶遭詐騙集團當做洗錢、匯款的工具，也就是人頭帳戶，要對他展開清查。
生平沒進過警察局、地檢署的教授嚇得六神無主，一直在電話中向「檢察官」辯稱自己無辜，拜託「檢察官」趕緊查清楚。
騙徒聽他緊張，毫無戒心，就假意同情，表示願相信他，但要代為監管他名下戶頭內的存款，等檢警確認全案與犯罪集團沒有關係時，錢會全數發還，檢方還會發領據給他做為憑證，又稱擔心他被詐騙集團盯上，還叫他別張揚，更不能報警。
平日埋首實驗室的教授，趕緊拿起存摺印章，開車去銀行領出150萬元，本月初第一次在校門口將錢交給假檢察官，不久對方又聯繫，叫他再提供「監管」一次，教授又領出150萬元，同樣在校門口交錢。
教授向親友詢問 才知被騙
6日對方要他繼續提供監管，但教授戶頭內僅剩18萬元，對方騙他「你不配合，這18萬元照樣會被沒收」，教授才三度拿錢到校門口給假檢察官。
1星期後，戶頭空空如也的教授向親友詢問此事，親友告知他根本是詐騙老梗，他才趕緊報警，檢警從校門口附近的監視器畫面，已掌握歹徒面貌與車號，正全力追緝騙徒。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- 馬勒卡颱風2:30解除陸警 7縣市大雨特報
- 鍾旻瑞／觀看流星的正確方式〈上〉
- 艾美獎倒數 希德斯頓情變後現身
- 建仔練投2次 感覺不錯
- 「醉」後新哥們 脫序辱警銬一起
- 世界大學羽球錦標賽》王子維、許雅晴 快意挺4強
- IGSDA在台國際會議 北約專家出席
- 反核發台化許可證今遊行 學者聲援
- 淡水河水高漲 北市大同、新北三重新店警戒
- 國民黨脫售日本東京大樓
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 阿兵哥沒地方洗澡 金門民宿串連提供免費盥洗
- 黨工考績獎金 國民黨將恢復發放
- 自由廣場》鋒哥 棒球黑暗期的鋒芒
- 妙惠慈善會 連假無休補路
- T.O.P點名勸阻半夜按門鈴 遭中國粉絲怒嗆
- 淡水河岸撈蝦釣魚抓寶 警忙驅離
- 暈車藥成分似感冒藥 使用前宜諮詢
- 《健康充電站》憂鬱症保健講座
- 林洲民臉書 颱風夜翻遠雄舊帳
- 八卦山天空步道免費將屆 收費上限50元
- 竹、苗縣等8首長 赴中拚觀光
- 捍衛台海空域 空軍明起實彈演訓
- 焦點評論》共機編隊繞台 軍方應有宣示作為
- 〈徵文啟事〉消除心中惡魔
- 大王不只生紀錄 還吸個人獎
- 自由廣場》228也要轉型正義
- 強颱重創澄清湖風景區 今起延後至6時開園1周
- 全球最老！民眾爭睹海獅潛艦
- 白內障阿嬤被當失智 術後人生變光明
- 形同實質放水 黃國昌批林全向徐旭東低頭
- 風雨小 復興撤388人有驚無險
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Disruption left in typhoon’s wake
- 看問題》買不買M1 國防戰略先定調
- 自由廣場》台灣媒體冰河期
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 National Day festivities trimmed
- 兆豐案究責轉移焦點？洗錢真相仍未明
- 兆豐案 政院究責曾銘宗、張盛和
- 〈婚姻研究院〉老公家事達陣 老婆要會教
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：留美教授挨詐318萬 自嘆和社會脫節
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分