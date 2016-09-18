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留美教授挨詐318萬 自嘆和社會脫節

2016-09-18

〔社會中心記者／報導〕北部某國立大學教授誤信詐騙集團老梗，以為帳戶遭歹徒冒用，竟連續3次將全部存款318萬元，在校門口雙手奉送給假檢察官，警方除了全力追查，也好奇問他，為何還會被這種老招所騙？教授說自己埋首研究，少看新聞，感嘆自己「跟社會真的脫節了！」

只埋首研究才會被老招騙了

這位約50歲的教授是留美博士，在研究領域上表現傑出，獲得國立大學先後聘為副教授、教授，本月初他突然接到一通電話，對方聲稱是北部某地檢署檢察官，在偵辦一起詐騙案件時，發現教授的帳戶遭詐騙集團當做洗錢、匯款的工具，也就是人頭帳戶，要對他展開清查。

生平沒進過警察局、地檢署的教授嚇得六神無主，一直在電話中向「檢察官」辯稱自己無辜，拜託「檢察官」趕緊查清楚。

騙徒聽他緊張，毫無戒心，就假意同情，表示願相信他，但要代為監管他名下戶頭內的存款，等檢警確認全案與犯罪集團沒有關係時，錢會全數發還，檢方還會發領據給他做為憑證，又稱擔心他被詐騙集團盯上，還叫他別張揚，更不能報警。

平日埋首實驗室的教授，趕緊拿起存摺印章，開車去銀行領出150萬元，本月初第一次在校門口將錢交給假檢察官，不久對方又聯繫，叫他再提供「監管」一次，教授又領出150萬元，同樣在校門口交錢。

教授向親友詢問 才知被騙

6日對方要他繼續提供監管，但教授戶頭內僅剩18萬元，對方騙他「你不配合，這18萬元照樣會被沒收」，教授才三度拿錢到校門口給假檢察官。

1星期後，戶頭空空如也的教授向親友詢問此事，親友告知他根本是詐騙老梗，他才趕緊報警，檢警從校門口附近的監視器畫面，已掌握歹徒面貌與車號，正全力追緝騙徒。

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  • （記者許國楨翻攝）

    （記者許國楨翻攝）

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