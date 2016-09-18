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撒旦之母 材料易取 恐攻常見

2016-09-18

〔記者邱俊福、吳昇儒／綜合報導〕「三過氧化三丙酮」（TATP）是非常不穩定的高爆炸藥，敏感性高，只要摩擦、靜電等，就可能引爆，巴黎、比利時恐怖攻擊也是利用TATP攻擊，因炸彈威力強大，僅略小於黃色炸藥，又被稱為「撒旦之母」。

警方調查，闕男僅國中畢業，並無理工背景，在軍中也未接觸火藥製作，詢問得知炸藥製程是闕男在網路取得，並購買材料自製。

警方表示，TATP原料是日常生活中容易取得的材料，國外有專家指出，只需花35美元成本購買原料，製作完成後就能炸毀飛機；加上TATP不含氮元素，可騙過許多炸藥探測器，成為治安的隱憂。

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