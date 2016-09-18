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擁槍彈藏警背心 動機不單純

2016-09-18

〔記者劉慶侯／台北報導〕男子闕立宗擁有大批槍彈、炸藥被查獲，甚至還被搜出1件刑警背心，他雖未交代刑警背心來源，但警方表示，根據刑法159條「冒充公務員服章官銜罪」，公然冒用公務員服飾、徽章或官銜者，處500元以下罰金；若穿著並僭行警察職務，則刑責更重。

警方表示，刑警背心並非法定警察服飾，但背心若有警徽、「刑警」或「警察」字樣，就客觀角度而言，未具警察人員身分者，仍不宜公然套用，若僭行警察職務，就屬觸法。

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  • 警方起出烏茲衝鋒槍彈匣。（資料照，記者吳政峰翻攝）

    警方起出烏茲衝鋒槍彈匣。（資料照，記者吳政峰翻攝）

  • 警方起出114顆子彈。（資料照，記者吳政峰翻攝）

    警方起出114顆子彈。（資料照，記者吳政峰翻攝）

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