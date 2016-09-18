租倉庫當軍火庫 藏恐攻撒旦之母
2016-09-18
〔記者黃欣柏／台北報導〕男子闕立宗在新北市汐止區「水蓮山莊」租用倉庫囤放槍彈，還在自家生產國外恐怖份子常用的「撒旦之母」炸藥，卻不慎炸傷自己而被逮。士林地檢署日前偵結，將闕立宗與協助藏匿槍彈的3名共犯一併起訴。
運送槍彈 誤炸右手
檢警調查，今年5月11日，32歲闕立宗開車到水蓮山莊的租賃倉庫旁，打算偷行李箱運送槍彈，沒想到不慎引爆手榴彈，把自己右手炸得血肉模糊；社區警衛聞聲而至，他忍痛舉槍威脅警衛幫忙把槍彈裝進行李箱，但還沒離開就不支倒地。
警消趕抵，正準備將闕立宗送醫，他的褲袋竟滾出4顆9釐米子彈，闕男的高姓女友及戴姓、廖姓友人，則趁亂開走藏放槍彈的車子，企圖幫闕嫌隱瞞犯行，後來仍被警方循線查獲。
員警事後在闕嫌住處、倉庫等地查獲1把仿造美式步槍、1顆MK2手榴彈及114顆各式子彈，還發現闕男在家自製2.2公斤的液態火藥，經鑑定發現是恐怖組織常用、俗稱「撒旦之母」的TATP炸藥；有員警形容，現場簡直是「小型軍火庫」。
闕立宗落網時，一度傳出現場查獲1件縫入炸藥的刑警背心，懷疑他企圖製造「自殺炸彈」；檢方則說，雖有查獲來源不明的刑警背心，但未發現背心被縫製炸彈，可能是外界過度聯想。
闕立宗不願透露槍彈來源，辯稱自製炸彈沒有雷管或引爆裝置，檢方將闕及高女等3人依竊盜、滅證、強制及槍砲條例等罪起訴。
檢警指出，水蓮山莊今年連傳2起炸彈案，除了闕男案，男子傅國智行竊後遺留土製炸彈，上月已在宜蘭落網。
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