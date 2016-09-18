| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束 馬勒卡預計8：30解除海警！10縣市續發大雨特報
 首頁 > 社會

租倉庫當軍火庫 藏恐攻撒旦之母

2016-09-18

〔記者黃欣柏／台北報導〕男子闕立宗在新北市汐止區「水蓮山莊」租用倉庫囤放槍彈，還在自家生產國外恐怖份子常用的「撒旦之母」炸藥，卻不慎炸傷自己而被逮。士林地檢署日前偵結，將闕立宗與協助藏匿槍彈的3名共犯一併起訴。

運送槍彈 誤炸右手

檢警調查，今年5月11日，32歲闕立宗開車到水蓮山莊的租賃倉庫旁，打算偷行李箱運送槍彈，沒想到不慎引爆手榴彈，把自己右手炸得血肉模糊；社區警衛聞聲而至，他忍痛舉槍威脅警衛幫忙把槍彈裝進行李箱，但還沒離開就不支倒地。

警消趕抵，正準備將闕立宗送醫，他的褲袋竟滾出4顆9釐米子彈，闕男的高姓女友及戴姓、廖姓友人，則趁亂開走藏放槍彈的車子，企圖幫闕嫌隱瞞犯行，後來仍被警方循線查獲。

員警事後在闕嫌住處、倉庫等地查獲1把仿造美式步槍、1顆MK2手榴彈及114顆各式子彈，還發現闕男在家自製2.2公斤的液態火藥，經鑑定發現是恐怖組織常用、俗稱「撒旦之母」的TATP炸藥；有員警形容，現場簡直是「小型軍火庫」。

闕立宗落網時，一度傳出現場查獲1件縫入炸藥的刑警背心，懷疑他企圖製造「自殺炸彈」；檢方則說，雖有查獲來源不明的刑警背心，但未發現背心被縫製炸彈，可能是外界過度聯想。

闕立宗不願透露槍彈來源，辯稱自製炸彈沒有雷管或引爆裝置，檢方將闕及高女等3人依竊盜、滅證、強制及槍砲條例等罪起訴。

檢警指出，水蓮山莊今年連傳2起炸彈案，除了闕男案，男子傅國智行竊後遺留土製炸彈，上月已在宜蘭落網。

廣告
  • 嫌犯闕立宗偷來的行李箱內。（資料照，記者吳政峰翻攝）

    嫌犯闕立宗偷來的行李箱內。（資料照，記者吳政峰翻攝）

  • 嫌犯闕立宗在水蓮山莊租倉庫放槍彈、火藥，他先到別人置物櫃偷取行李箱，準備搬運火藥。（資料照，記者吳政峰翻攝）

    嫌犯闕立宗在水蓮山莊租倉庫放槍彈、火藥，他先到別人置物櫃偷取行李箱，準備搬運火藥。（資料照，記者吳政峰翻攝）

  • 嫌犯闕立宗偷完行李箱，摔下梯子跌倒在地，過程全被錄下。（資料照，記者吳政峰翻攝）

    嫌犯闕立宗偷完行李箱，摔下梯子跌倒在地，過程全被錄下。（資料照，記者吳政峰翻攝）

  • 嫌犯闕立宗先到別人置物櫃偷取行李箱，準備搬運火藥。（資料照，記者吳政峰翻攝）

    嫌犯闕立宗先到別人置物櫃偷取行李箱，準備搬運火藥。（資料照，記者吳政峰翻攝）

  • 嫌犯闕立宗把手榴彈放在綠色罐子內，警方起出後，單獨放在闕男偷來的行李箱內，以防爆炸。（資料照，記者吳政峰翻攝）

    嫌犯闕立宗把手榴彈放在綠色罐子內，警方起出後，單獨放在闕男偷來的行李箱內，以防爆炸。（資料照，記者吳政峰翻攝）

  • 嫌犯闕立宗把手榴彈放在綠色罐子內。（資料照，記者吳政峰翻攝）

    嫌犯闕立宗把手榴彈放在綠色罐子內。（資料照，記者吳政峰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：租倉庫當軍火庫 藏恐攻撒旦之母


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.