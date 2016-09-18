男大生性侵洋學生 16年後…教書睡國中女
誘國三女上床偷拍
〔社會中心記者／報導〕北部某國中一名組長誘騙國三女學生上床，竟偷拍性愛光碟上傳，東窗事發，檢警根據床單採集的精液DNA，意外比對出他16年前性侵外籍女大生，檢警已展開偵辦。
檢警調查，這名國中男組長勾引長相甜美的國三女學生小欣（化名），在自己租屋處嘿咻，還拿手機偷拍性愛過程，PO上知名的「夫妻聯誼自拍網」供網友觀賞、評論，賺取網站積分；小欣家長經親友看見轉告，憤而在6月間報警提告。
PO網被告 惡行翻出
檢警前往男師租屋處搜索，在床單上採集到精液檢體，經建檔、送驗、比對後，赫然發現，16年前中部一名外籍女大生遭性侵，這名男師的DNA竟與惡狼精液檢體符合。
檢警調查，89年11月，20多歲的外籍女大生安娜（化名）來台當交換學生，為了賺生活費，貼廣告應徵英語家庭教師，一名男子自稱是附近的大學生，表示願聘她當英文家教。
兩人在學校附近碰面後，男子騎機車載安娜到住處上課，卻將她載往偏僻山區，推下車在草叢性侵，事後將她載回原地逃逸。
洋女受創 休學離台
安娜報案後，警方安排驗傷並採集檢體，採到歹徒精液並取得DNA，但比對無結果，安娜則因身心受創，幾天後就休學離開台灣。
該案沉寂16年，竟因狼師性愛光碟案而露出破案曙光，消息傳回當時受理偵辦的警局，那時受理的派出所警員已退休並過世，負責本案的分局刑事組偵查佐也即將退休。
檢警透露，90年1月1日起，性侵案件改為公訴，本案發生在89年底，仍屬告訴乃論，若要讓惡狼付出代價，安娜須挺身提告；但檢警聯繫外交部，得知安娜早已結婚生子，且搬離原住居國，要如何找到安娜，檢警正傷腦筋。
性侵留DNA 賴不掉
至於該惡狼教師則從頭否認到底，聲稱與小欣做愛的影中人不是他，上床地點不是他的住處，DNA檢體也不是他的。
儘管如此，檢警發現，89年間他的確在被害外籍女大生附近的大學就讀，地緣關係也吻合，而他則因校方認定確有與女學生不倫，已遭開除。
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標題：男大生性侵洋學生 16年後…教書睡國中女
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