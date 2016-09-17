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經濟壓力沉重 大潤發員工自轟命危

2016-09-17

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城區大潤發賣場徐姓宅配員，昨晚8時52分在永安街賣場的卸貨區貨車上，持改造手槍抵住自己頭部開槍，送醫命危；因徐男沒有前科，警方正設法了解槍彈的來源。

任職大潤發土城店的51歲徐男，疑因經濟壓力而有輕生念頭，與徐男友好的安檢課長得知他想自殺，從昨晚6點就一直苦勸，勸到快9點，希望他打消死意。後來安檢課長因公事需要進入賣場，沒多久，徐的同事就發現徐在卸貨區前貨車駕駛座上沒動靜；同事上前要他移車時，赫見徐男頭、背滿是血跡，嚇得趕緊通報，救護人員將他送醫時，徐幾乎已無意識。

警方研判，徐男趁安檢課長進入賣場空檔，掏出預藏的改造手槍往頭部開了一槍，後腦杓有一處傷口，子彈卡在顱內，槍枝來源有待釐清。

徐男同事說，徐在大潤發工作15年，向來積極任事，最近從安檢課轉任客服中心宅配員，工作無異狀。

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