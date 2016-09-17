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旅遊限制令無效 中國祈福黨偷渡來騙

2016-09-17

2台灣人帶路犯案

〔記者劉慶侯／台北報導〕來觀光購物的減少了，來騙錢犯罪的卻增加了。台北市二二八紀念公園近日出現中國祈福黨行騙老婦22萬元，台北市警中正一分局循線前往桃園逮獲中國嫌犯2男3女，一查居然都是偷渡來的，警方同時逮捕協助偷渡、帶領四處做案的台灣人韓和修、陳加獎，痛斥2男「引進」中國罪犯害台灣人。

5嫌供稱，他們不循小三通或搭機旅遊名義入台，一方面因中國有旅遊限制，二方面是做案後怕被警方過濾入出境紀錄而查出身分，一旦台警再通報中國公安，那就更麻煩，於是故意採取偷渡模式。

警方調查，8月23日上午，簡姓婦人到二二八公園運動，一名中年婦人上前搭訕，「妳及家中長輩是不是最近身體不好？」自稱認識道行高深法師，可助消災解厄。

剛好簡婦近來健康欠佳且老父生病，遂問有無解決辦法。中年婦順勢說「法師需要貴重物品作法解煞」，簡婦信以為真，返家將金飾取出，還到銀行提領10萬元，將總額約22萬元財物交出。

接著，另名自稱「法師」的婦人現身公園，取出桌巾，要求簡婦將財物放入，當場在公園作法祈福，不久將財物歸還簡婦稱「法事完成、可以離去」，簡婦回家打開桌巾，驚見金飾變紙屑。

2男3女搭船偷渡入境

警方發現，二二八公園內近月發生多起類似詐騙案，調閱街頭監視畫面，查出騙徒有2男3女，犯案後由同夥接應轉往桃園躲避。

警方追至桃園，等5人聚集租住處時，將李綠雲（男、40歲）、李金成（男、41歲）、林玉文（41歲）、陸海蘭（53歲）、簡妹晶（45歲）逮捕，查扣作法用符咒、做案手機、分贓手寫紙條、偽造台灣入出境官署章、偽造台灣入出境許可證21張，以及13萬餘元贓款等物。

警方調查，5嫌均是廣東人，僅李綠雲第一次來台，其餘4人都是詐騙老手，有多次入台紀錄。他們8月透過熟識的52歲韓和修安排，從福建搭船偷渡入境，滯台至今。

警方調查，5嫌是由韓和修安排偷渡及提供住處躲藏，韓另安排58歲共犯陳加獎開車載5嫌四處犯案。7嫌僅承認詐騙簡婦案，警方先依詐欺罪送辦，檢方聲押全獲准，並追查集團是否利用地下匯兌將贓款洗出台灣。

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  • 警方移送涉嫌在台詐騙的5名中國祈福黨嫌犯。（記者劉慶侯翻攝）

    警方移送涉嫌在台詐騙的5名中國祈福黨嫌犯。（記者劉慶侯翻攝）

  • 中國祈福黨用以詐騙的符咒。（記者劉慶侯翻攝）

    中國祈福黨用以詐騙的符咒。（記者劉慶侯翻攝）

  • 警方起獲贓款。（記者劉慶侯翻攝）

    警方起獲贓款。（記者劉慶侯翻攝）

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