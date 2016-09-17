旅遊限制令無效 中國祈福黨偷渡來騙
2台灣人帶路犯案
〔記者劉慶侯／台北報導〕來觀光購物的減少了，來騙錢犯罪的卻增加了。台北市二二八紀念公園近日出現中國祈福黨行騙老婦22萬元，台北市警中正一分局循線前往桃園逮獲中國嫌犯2男3女，一查居然都是偷渡來的，警方同時逮捕協助偷渡、帶領四處做案的台灣人韓和修、陳加獎，痛斥2男「引進」中國罪犯害台灣人。
5嫌供稱，他們不循小三通或搭機旅遊名義入台，一方面因中國有旅遊限制，二方面是做案後怕被警方過濾入出境紀錄而查出身分，一旦台警再通報中國公安，那就更麻煩，於是故意採取偷渡模式。
警方調查，8月23日上午，簡姓婦人到二二八公園運動，一名中年婦人上前搭訕，「妳及家中長輩是不是最近身體不好？」自稱認識道行高深法師，可助消災解厄。
剛好簡婦近來健康欠佳且老父生病，遂問有無解決辦法。中年婦順勢說「法師需要貴重物品作法解煞」，簡婦信以為真，返家將金飾取出，還到銀行提領10萬元，將總額約22萬元財物交出。
接著，另名自稱「法師」的婦人現身公園，取出桌巾，要求簡婦將財物放入，當場在公園作法祈福，不久將財物歸還簡婦稱「法事完成、可以離去」，簡婦回家打開桌巾，驚見金飾變紙屑。
2男3女搭船偷渡入境
警方發現，二二八公園內近月發生多起類似詐騙案，調閱街頭監視畫面，查出騙徒有2男3女，犯案後由同夥接應轉往桃園躲避。
警方追至桃園，等5人聚集租住處時，將李綠雲（男、40歲）、李金成（男、41歲）、林玉文（41歲）、陸海蘭（53歲）、簡妹晶（45歲）逮捕，查扣作法用符咒、做案手機、分贓手寫紙條、偽造台灣入出境官署章、偽造台灣入出境許可證21張，以及13萬餘元贓款等物。
警方調查，5嫌均是廣東人，僅李綠雲第一次來台，其餘4人都是詐騙老手，有多次入台紀錄。他們8月透過熟識的52歲韓和修安排，從福建搭船偷渡入境，滯台至今。
警方調查，5嫌是由韓和修安排偷渡及提供住處躲藏，韓另安排58歲共犯陳加獎開車載5嫌四處犯案。7嫌僅承認詐騙簡婦案，警方先依詐欺罪送辦，檢方聲押全獲准，並追查集團是否利用地下匯兌將贓款洗出台灣。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 驚！《小時代》28歲男星疑自殺身亡
- 馬勒卡逼近 暴風圈進入台灣東部陸地
- 小天后急獵郎 泰勒絲倒追柴克
- 排球》遭地主大逆轉 台灣隊週日與中國爭四強
- 高雄垃圾樹枝爆量 清運、焚化皆難
- 美股收黑 能源和金融股領跌
- 數10顆上噸巨石被拋上岸 佳樂水重創 1個月才能復原
- 感覺紀事簿 大海的禮物
- 八德豐德路旁600戶社宅 109年底完工
- 日本雜誌專訪謝長廷 暢談台日飲食文化
- 軍退轉公職 4581人續領月退、18趴
- 王彩樺第一次獻給郭子乾 － 30年老友嘴對嘴 來真的
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry to shut overseas offices, go ‘southbound’
- 美眾議員提案 促美台高層互訪
- 台北旅遊借問站 擴大至12站
- 暖身‧忌口‧放心飲 改善婦女生理痛
- 李敏鎬消瘦速配全智賢 西班牙打造傳說
- 紓解花博車潮 建設局追加聯外道路預算
- 中國釋放遭拘加國公民 疑有條件交換
- 日相安倍母親 邀謝長廷參觀書畫展
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Land alert issued for Typhoon Malakas
- 《健康充電站》胃食道逆流保健講座
- 全聯國際踩舞祭 傳承台灣傳統藝術
- 228事件七十週年紀念活動 聚焦平反
- 帕運桌球男團獲銀 程銘志：超乎預期
- 颱風攪局-帕妃不來 演唱會不唱
- 人生作業簿 轉念看見柳暗花明
- 基隆城隍爺日巡 刑警抬轎
- 全球最長閃電 放閃322公里
- 邀請函尚未收到 我仍將赴ICAO大會
- 興大所長︰低學費高品質 台灣招生利基
- 竹縣敬老津貼 9月「發不出來」
- 颱風又來 蘭嶼人無奈說習慣了
- 馬勒卡來襲》花蓮戒備 山區村民陸續撤離
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 TRA collective bargaining pact outdated, union says
- iPhone 7開賣 送機票、Apple Watch搶客
- 9局下轟5分 紅襪逆轉勝洋基
- 注意！ 處女也可能罹患子宮頸癌
- 小賈差點玩出人命 姊怒逼蘇菲亞分手
- 統戰色彩濃厚...華府抗日戰史論壇 郝伯村父子將出席
標題：旅遊限制令無效 中國祈福黨偷渡來騙
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email